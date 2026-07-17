Heure du conte – les petites oreilles, Bibliothèque Annie Fratellini, Angers
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Annie Fratellini · Angers
Informations pratiques
Heure du conte – les petites oreilles Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Annie Fratellini Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Des histoires en musique, chansons et comptines pour les tout-petits.
De 1 à 4 ans.
Bibliothèque Annie Fratellini 2 MAIL CLEMENT PASQUEREAU 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241818993 http://bibliotheques.angers.fr https://www.facebook.com/BM.Angers/ [{« type »: « phone », « value »: « 02-41-81-89-93 »}] Tramway et bus à proximité
Biblis en folie 2026
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