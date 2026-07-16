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Heure du conte, Médiathèque du Carré d’Art, Nîmes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque du Carré d'Art · Nîmes

Heure du conte, Médiathèque du Carré d’Art, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque du Carré d'Art
Adresse
place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes
Ville
30033 Nîmes
Département
Gard

Heure du conte Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque du Carré d’Art Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Avec « À travers chant », Zoumac vous invite à un voyage musical où les chansons créent des passerelles entre les générations et invitent au partage.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.
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©ministère de la Culture

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