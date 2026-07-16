Heure du conte, Médiathèque du Carré d’Art, Nîmes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque du Carré d'Art · Nîmes
Informations pratiques
Heure du conte Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque du Carré d’Art Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Avec « À travers chant », Zoumac vous invite à un voyage musical où les chansons créent des passerelles entre les générations et invitent au partage.
Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Christophe Maé Festival de Nîmes [COMPLET] boulevard des arènes Nîmes 18 juillet 2026
- Charlotte Cardin Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes 18 juillet 2026
- Tom Odell + Riopy boulevard des arènes Nîmes 21 juillet 2026
- Gims Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes 21 juillet 2026
- Orelsan + Teddybear boulevard des arènes Nîmes 23 juillet 2026