Hildegarde la Vivante Abbeville
Hildegarde la Vivante Abbeville vendredi 24 avril 2026.
Abbeville
Hildegarde la Vivante
4 Place du Saint-Sépulcre Abbeville Somme
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Concert musique sacrée médiévale organisé par l’association Espérance Santé.
Ensemble Oriscus fondé par Anne-Bertin Hugault
Réservation en ligne ou billetterie sur place.
Concert musique sacrée médiévale organisé par l’association Espérance Santé.
Ensemble Oriscus fondé par Anne-Bertin Hugault
Réservation en ligne ou billetterie sur place. .
4 Place du Saint-Sépulcre Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France
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English :
Concert medieval sacred music organized by the Espérance Santé association.
Ensemble Oriscus founded by Anne-Bertin Hugault
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L’événement Hildegarde la Vivante Abbeville a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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