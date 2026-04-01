Abbeville

Hildegarde la Vivante

4 Place du Saint-Sépulcre Abbeville Somme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Concert musique sacrée médiévale organisé par l’association Espérance Santé.

Ensemble Oriscus fondé par Anne-Bertin Hugault

Réservation en ligne ou billetterie sur place.

Concert musique sacrée médiévale organisé par l’association Espérance Santé.

Ensemble Oriscus fondé par Anne-Bertin Hugault

Réservation en ligne ou billetterie sur place. .

4 Place du Saint-Sépulcre Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

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English :

Concert medieval sacred music organized by the Espérance Santé association.

Ensemble Oriscus founded by Anne-Bertin Hugault

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L’événement Hildegarde la Vivante Abbeville a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME