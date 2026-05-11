Tours

Hilight Tribe + Louv + Nirmata

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 19:30:00

fin : 2026-09-24 23:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Ambassadeurs d’une transe organique et universelle, les mythiques Hilight Tribe débarquent pour une cérémonie live où les frontières entre concert, rave et voyage initiatique disparaissent.

Ambassadeurs d’une transe organique et universelle, les mythiques Hilight Tribe débarquent pour une cérémonie live où les frontières entre concert, rave et voyage initiatique disparaissent. Depuis plus de vingt ans, la Tribe façonne sa “Natural Trance”, fusion hypnotique entre instruments du monde, énergie rock et puissance electro jouée intégralement en live.

Portés par une batterie explosive, des percussions tribales, des chants habités et une scénographie immersive, les six musiciens entraînent le public dans une expérience sensorielle totale. Des sons du désert aux rythmes mandingues, des envolées psychédéliques à la transe pure, chaque morceau devient une invitation à danser, lâcher prise et communier. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Ambassadors of organic, universal trance, the mythical Hilight Tribe arrive for a live ceremony where the boundaries between concert, rave and initiatory journey disappear.

L’événement Hilight Tribe + Louv + Nirmata Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37