Inauguration Rendez-vous vendredi 22 mai 2026 à 17h pour assister à un temps inaugural en présence de l’artiste et des élus du 10e arrondissement.

Depuis ses débuts en 1986, la photographe Maï Lucas a observé l’émergence du hip-hop en France, à une époque où personne n’imaginait que cette culture puisse devenir un mouvement majeur, et encore moins transmettre ses codes à l’ensemble de la société. Franco-vietnamienne de la première génération, elle se reconnaît quant à elle immédiatement dans cet esprit frondeur et se lie d’amitié avec nombre de musiciens, graffeurs et danseurs, précurseurs de cette culture faite par, et pour, les jeunes.

Actrice et témoin de cette vague nouvelle, elle développe peu à peu sa propre vision artistique au contact de ce bouillonnement inédit qui transforme Paris en carrefour des banlieues, véritable vivier social et culturel où la rue est à l’honneur. Les clichés qu’elle réalise alors, à découvrir tout l’été le long du canal Saint-Martin, ont aujourd’hui valeur de transmission et fixent à jamais la mémoire collective en nous offrant une plongée tout aussi puissante que personnelle dans la genèse du hip-hop français.

Cette exposition est à découvrir en accès libre, 7j/7 et 24h/24, sur les grilles du jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini (côté quai de Valmy).

Rendez-vous tout l’été sur les berges du canal Saint-Martin pour replonger dans la genèse du hip-hop français à travers cette série photographique signée Maï Lucas.

Du vendredi 22 mai 2026 au dimanche 30 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Grilles du jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini 105 quai de Valmy 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris



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