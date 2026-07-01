HIP-HOP LIFE, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

HIP-HOP LIFE Samedi 24 avril 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-24T20:30:00+02:00 – 2027-04-24T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-24T20:30:00+02:00 – 2027-04-24T21:30:00+02:00

Un spectacle puissant qui fait résonner hier avec les fractures d’aujourd’hui.

Hip-Hop Life raconte la naissance du hip-hop, dans le Bronx des années 70, au cœur des inégalités et de l’exclusion. De la rue naît une énergie nouvelle, portée par le graff, la danse, la musique et le rap.

Cette contre-culture traverse l’Atlantique et marque toute une génération en France dans les années 80.

Le spectacle mêle histoire collective et parcours intime d’une adolescence en banlieue. Sur scène, les souvenirs se remixent comme des samples, entre mots, corps et images. Théâtre, hip-hop et musique électro s’entrelacent dans une forme hybride et vivante. C’est le récit d’une jeunesse, d’une quête d’identité et d’un langage inventé en marge.

Dans le cadre de la semaine Hip‑Hop, du 20 au 24 avril

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4076 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Un spectacle puissant qui fait résonner hier avec les fractures d’aujourd’hui.

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