Niort

Hippisme Réunion de galop à Niort

Chemin du Lac Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Rendez-vous dimanche 17 mai 2026 à partir de 14h00 à l’hippodrome de Niort-Romagné pour une réunion de galop !

Animations sur place

Tarif 6€ (entrée gratuite pour les femmes et les enfants) .

Chemin du Lac Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 74 10 91

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English :

L’événement Hippisme Réunion de galop à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Niort Marais Poitevin