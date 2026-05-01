Hippisme Réunion de galop à Niort Niort
Hippisme Réunion de galop à Niort Niort dimanche 17 mai 2026.
Niort
Hippisme Réunion de galop à Niort
Chemin du Lac Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Rendez-vous dimanche 17 mai 2026 à partir de 14h00 à l’hippodrome de Niort-Romagné pour une réunion de galop !
Animations sur place
Tarif 6€ (entrée gratuite pour les femmes et les enfants) .
Chemin du Lac Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 74 10 91
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English :
L’événement Hippisme Réunion de galop à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Niort Marais Poitevin
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