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Hippisme Réunion de galop à Niort Niort

Hippisme Réunion de galop à Niort Niort

Hippisme Réunion de galop à Niort Niort dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Chemin du Lac

Ville : 79000 Niort

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 Tarif de base plein tarif

Niort

Hippisme Réunion de galop à Niort

Chemin du Lac Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Rendez-vous dimanche 17 mai 2026 à partir de 14h00 à l’hippodrome de Niort-Romagné pour une réunion de galop !

Animations sur place

Tarif 6€ (entrée gratuite pour les femmes et les enfants)   .

Chemin du Lac Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 74 10 91 

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English :

L’événement Hippisme Réunion de galop à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Niort Marais Poitevin

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