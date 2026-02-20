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Hiroshima mon amour, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

lundi 12 octobre 2026 · La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération · Nevers

Hiroshima mon amour, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Lieu
La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération
Adresse
2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Billetterie sur place : 2 € pour les étudiants et lycéens 3 € pour les adhérents La Maison et l'ACNE 4 € pour les non-adhérents

Hiroshima mon amour Lundi 12 octobre, 19h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre

Billetterie sur place :
2 € pour les étudiants et lycéens
3 € pour les adhérents La Maison et l’ACNE
4 € pour les non-adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-12T19:00:00+02:00 – 2026-10-12T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-12T19:00:00+02:00 – 2026-10-12T20:30:00+02:00

Au fil de cette relation, les souvenirs d’un autre amour l’assaillent : à Nevers, pendant la guerre, elle a aimé un soldat allemand… Un grand classique du cinéma au scénario signé Marguerite Duras.
Suivi d’un débat animé par Daniel Ramirez.
De : Alain Resnais – 1959

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/hiroshima-mon-amour »}]
Un film, un débat ! De passage à Hiroshima, une actrice française va partager un amour passionné et bref avec un Japonais… cinéma

dr

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