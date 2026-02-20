Hiroshima mon amour, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers
lundi 12 octobre 2026 · La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération · Nevers
Informations pratiques
Hiroshima mon amour Lundi 12 octobre, 19h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre
Billetterie sur place :
2 € pour les étudiants et lycéens
3 € pour les adhérents La Maison et l’ACNE
4 € pour les non-adhérents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-12T19:00:00+02:00 – 2026-10-12T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-12T19:00:00+02:00 – 2026-10-12T20:30:00+02:00
Au fil de cette relation, les souvenirs d’un autre amour l’assaillent : à Nevers, pendant la guerre, elle a aimé un soldat allemand… Un grand classique du cinéma au scénario signé Marguerite Duras.
Suivi d’un débat animé par Daniel Ramirez.
De : Alain Resnais – 1959
La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/hiroshima-mon-amour »}]
Un film, un débat ! De passage à Hiroshima, une actrice française va partager un amour passionné et bref avec un Japonais… cinéma
dr
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