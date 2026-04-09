« Il y a cinquante ans paraissait Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Cinquante ans, et pourtant pas une ride. Parce que ce livre ne parle pas d’une époque, mais d’un mécanisme toujours à l’œuvre : celui qui enferme les enfants dans des rôles étroits, au prix de leur élan et de leur joie d’être eux-mêmes. (…) À l’heure où les questions d’identité, de liberté et de regard porté sur l’enfance restent brûlantes, ce livre demeure un acte de confiance envers les enfants. Un livre qui ne donne pas de leçon, mais qui invite à penser » (Thierry Magnier, édito publié à l’occasion de la réédition, 2026).

En présence de la librairie Le Rideau Rouge, qui assurera une séance de dédicaces avec Christian Bruel de 17h30 à 19h, avant la conférence dialoguée qui se tiendra de 19h à 20h45.

Avec :

Éditeur, écrivain, concepteur d’albums, Christian Bruel est aussi commissaire d’expositions et auteur d’études critiques.

est aussi commissaire d’expositions et auteur d’études critiques. Ancien président du groupe jeunesse au Syndicat national de l’édition (SNE), Thierry Magnier est écrivain, éditeur et fondateur des éditions Thierry Magnier.

est écrivain, éditeur et fondateur des éditions Thierry Magnier. Conservatrice en chef des bibliothèques, Marine Planche dirige actuellement le service Arts et littérature de la Bibliothèque publique d’information. Elle a auparavant travaillé pendant plusieurs années au Centre national de la littérature pour la jeunesse et a assuré en 2019 le commissariat de l’exposition « Ne les laissez pas lire ! Polémiques et livres pour enfants ».

Une conférence dialoguée proposée par l’Agence quand les livres relient et la Médiathèque Françoise Sagan / fonds patrimonial Heure Joyeuse, dans le cadre du projet Chantier-forum albums, une réflexion collective autour de l’album jeunesse

Le jeudi 21 mai 2026

de 17h30 à 21h00

gratuit

Lien Billetweb à venir rapidement

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T20:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T17:30:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

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