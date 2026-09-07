Histoire de la viole de gambe à travers l’Europe, Espace Culturel La Bergerie, Nangis

Informations pratiques

Histoire de la viole de gambe à travers l’Europe Samedi 19 septembre, 17h00 Espace Culturel La Bergerie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Conférence acoustique sur la viole de Gambe par Jérôme Chaboseau de l’association Tactus.​ Cette conférence musicale d’une heure 15 environ se propose de raconter l’histoire de la viole de gambe en Europe depuis la fin de la Renaissance jusqu’à son chant du cygne à l’arrivée de la période classique. Elle sera illustrée musicalement par des interprétations à la basse et au-dessus de viole de pièces de compositeurs tels que Diego Ortiz, Mr de Sainte Colombe, Marin Marais, Georg Philipp,Telemann ou Carl Friedrich Abel. Elle sera suivie par un échange avec le public.

Espace Culturel La Bergerie 4 cour Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

Conférence musicale par Jérôme Chaboseau de l’association Tactus.