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Histoire des places à Bourges, Place Cujas, Bourges

dimanche 20 septembre 2026 · Place Cujas · Bourges

Histoire des places à Bourges, Place Cujas, Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Cujas
Adresse
Place Cujas 18000 Bourges
Ville
18000 Bourges
Département
Cher

Histoire des places à Bourges Dimanche 20 septembre, 10h30 Place Cujas Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

RDV place Cujas, sur le Belvédère

Place Cujas Place Cujas 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire L’actuelle place Cujas est occupée depuis les origines de Bourges. De 2022 à 2024, elle fait l’objet d’un réaménagement complet qui remplacera le parking par une promenade et des espaces ludiques.
RDV place Cujas, sur le Belvédère

©BM Bourge

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