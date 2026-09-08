AGENDA · Bourges
Histoire des places à Bourges, Place Cujas, Bourges
dimanche 20 septembre 2026 · Place Cujas · Bourges
Informations pratiques
Histoire des places à Bourges Dimanche 20 septembre, 10h30 Place Cujas Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
RDV place Cujas, sur le Belvédère
Place Cujas Place Cujas 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire L’actuelle place Cujas est occupée depuis les origines de Bourges. De 2022 à 2024, elle fait l’objet d’un réaménagement complet qui remplacera le parking par une promenade et des espaces ludiques.
RDV place Cujas, sur le Belvédère
©BM Bourge
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