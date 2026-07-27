Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Exposition Route du Pédible Retournac

Informations pratiques

Retournac

Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Exposition

Route du Pédible Jussac Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’Association de l’assemblée de Jussac accueille Valparure. Découverte du Patrimoine et de l’Histoire de Jussac au travers d’une exposition.

.

Route du Pédible Jussac Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes valparure43130@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jussac Community Association welcomes Valparure. Discover Jussac’s heritage and history through an exhibition.

L’événement Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Exposition Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire