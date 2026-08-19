AGENDA · Vouneuil-sur-Vienne
Histoires à petits sons Vouneuil-sur-Vienne
mercredi 28 avril 2027 · Vouneuil-sur-Vienne
Informations pratiques
Vouneuil-sur-Vienne
Histoires à petits sons
Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-28 10:30:00
fin : 2027-04-28 11:30:00
Date(s) :
2027-04-28
.
Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64 mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr
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English : Histoires à petits sons
L’événement Histoires à petits sons Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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