Histoires autour du monde, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Histoires autour du monde Samedi 23 mai, 10h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T11:30:00+02:00

La médiathèque Jean Lévy accueille des parents venus « des quatre coins du monde » !

En espace Jeunesse, vivez un temps convivial où la parole est partagée, où les comptines circulent, où les histoires fusent dans d’autres langues que le français.

Les enfants se retrouvent plongés dans les cultures du monde, un beau moment à prolonger en emprunter des albums ou livres musicaux liées.

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Venez découvrir un pays, sa langue, sa culture, à travers des albums et des comptines racontés dans toutes les langues sauf le français !

BmL_2024