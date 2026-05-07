Histoires d’amour Maison pour Tous Jules Vallès Villejuif
Histoires d’amour Maison pour Tous Jules Vallès Villejuif samedi 6 juin 2026.
- Le bal Utopique par
La Presque Compagnie
LA PRESQUE COMPAGNIE vous invite à investir la piste de danse lors
d’une soirée partagée passionnée, déchainée, intergénérationnelle, déjantée et
forcément utopique!
Entre standards incontournables, musique électro plus
planante, chorégraphies collectives ou solo, la soirée conçue par Charlotte Rousseau est animée par 1 DJ et 2 danseuses performeuses.
- Le Pocket Club
Vivez une expérience unique et totalement originale
grâce à une immersion totale dans la mini-discothèque où vous choisirez les décennies
musicales sur lesquelles vous souhaitez danser. Grâce à son selfie box, vous
garderez un souvenir inoubliable de ce moment festif et décalé.
- « Parlez-moi d’amour » –
Spectacle d’improvisation par la compagnie Cadavres exquis
À la fois joute et performance, les deux comédiens Véronic Joly & Olivier
Descargues jouent avec le
langage et les situations de ce thème majeur de la littérature, du théâtre, de
la poésie, et de la chanson. Spectacle participatif et tout public, «Parlez-moi
d’amour» se veut à la fois ludique, drôle et virtuose.
- Le banc de l’amour – par Diane Lombardo de l’association
Artémmis
Réalisé lors
d’ateliers avec les habitants, il est construit principalement à partir d’objets
et de matériaux de récupération, transformés collectivement. Cette Installation
poétique célèbre l’Amour sous toutes ses formes.
Le Banc de
l’Amour vous invite à prendre place, en couple, en famille ou entre amis, et à
immortaliser ce moment grâce au dispositif photo mis à votre disposition.
Vous pourrez également participer à l’œuvre en
accrochant aux branches de petits parchemins portant vos mots doux, surnoms
affectueux ou message, ainsi que de petits cadenas.
- « Le Balcon »
A l’instar « des scènes de balcon »
comme dans Roméo et Juliette ou Cyrano de Bergerac, découvrez ce dispositif qui
invite à déclamer.
- « La déclaration » et « Apparitions/Disparitions »
par Les souffleurs commandos poétiques
Dans
une tentative de ralentissement du monde, « La Déclaration », est
une exposition de 50 poèmes amoureux sur des panneaux noirs et blancs littéralement
plantés, cultivés dans le jardin de la MPT Jules Vallès.
ET
« Apparitions/Disparitions », sont des
secrets poétiques, philosophiques et littéraires dans toutes les langues du
monde, chuchotés dans les oreilles des passants à l’aide de cannes creuses
(les Rossignols) par 5 comédiens.
- « Les lanternes » par l’Association Les
Poussières
Créées lors d’ateliers avec les habitants,
laissez-vous porter par la douceur des Lanternes implantées dans le décor dédié
à l’amour.
L’amour intime, collectif et poétique : bal utopique intergénérationnel, mini-discothèque Pocket Club, spectacle d’improvisation, banc de l’Amour participatif, poèmes chuchotés à l’oreille, lanternes collectives
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00
Maison pour Tous Jules Vallès 61 rue Pasteur 94800 Villejuif
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