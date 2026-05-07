Histoires d’amour Maison pour Tous Jules Vallès Villejuif

Le bal Utopique par

La Presque Compagnie

LA PRESQUE COMPAGNIE vous invite à investir la piste de danse lors

d’une soirée partagée passionnée, déchainée, intergénérationnelle, déjantée et

forcément utopique!

Entre standards incontournables, musique électro plus

planante, chorégraphies collectives ou solo, la soirée conçue par Charlotte Rousseau est animée par 1 DJ et 2 danseuses performeuses.

Le bal utopique ; Crédits : Le bal utopique

Le Pocket Club

Vivez une expérience unique et totalement originale

grâce à une immersion totale dans la mini-discothèque où vous choisirez les décennies

musicales sur lesquelles vous souhaitez danser. Grâce à son selfie box, vous

garderez un souvenir inoubliable de ce moment festif et décalé.

pocket club ; Crédits : pocketclub

« Parlez-moi d’amour » –

Spectacle d’improvisation par la compagnie Cadavres exquis

À la fois joute et performance, les deux comédiens Véronic Joly & Olivier

Descargues jouent avec le

langage et les situations de ce thème majeur de la littérature, du théâtre, de

la poésie, et de la chanson. Spectacle participatif et tout public, «Parlez-moi

d’amour» se veut à la fois ludique, drôle et virtuose.

parlez-moi d’amour ; Crédits : cadavre exquis

Le banc de l’amour – par Diane Lombardo de l’association

Artémmis

Réalisé lors

d’ateliers avec les habitants, il est construit principalement à partir d’objets

et de matériaux de récupération, transformés collectivement. Cette Installation

poétique célèbre l’Amour sous toutes ses formes.

Le Banc de

l’Amour vous invite à prendre place, en couple, en famille ou entre amis, et à

immortaliser ce moment grâce au dispositif photo mis à votre disposition.

Vous pourrez également participer à l’œuvre en

accrochant aux branches de petits parchemins portant vos mots doux, surnoms

affectueux ou message, ainsi que de petits cadenas.

Le banc de l’amour ; Crédits : Diane Lombardo

« Le Balcon »

A l’instar « des scènes de balcon »

comme dans Roméo et Juliette ou Cyrano de Bergerac, découvrez ce dispositif qui

invite à déclamer.

« La déclaration » et « Apparitions/Disparitions »

par Les souffleurs commandos poétiques

Dans

une tentative de ralentissement du monde, « La Déclaration », est

une exposition de 50 poèmes amoureux sur des panneaux noirs et blancs littéralement

plantés, cultivés dans le jardin de la MPT Jules Vallès.

ET

« Apparitions/Disparitions », sont des

secrets poétiques, philosophiques et littéraires dans toutes les langues du

monde, chuchotés dans les oreilles des passants à l’aide de cannes creuses

(les Rossignols) par 5 comédiens.

Les Souffleurs commandos poétiques ; Crédits : Jaïpur Quennefer pour LesSouffleurscommandospoétiques

« Les lanternes » par l’Association Les

Poussières

Créées lors d’ateliers avec les habitants,

laissez-vous porter par la douceur des Lanternes implantées dans le décor dédié

à l’amour.

L’amour intime, collectif et poétique : bal utopique intergénérationnel, mini-discothèque Pocket Club, spectacle d’improvisation, banc de l’Amour participatif, poèmes chuchotés à l’oreille, lanternes collectives

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00

Maison pour Tous Jules Vallès 61 rue Pasteur 94800 Villejuif

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