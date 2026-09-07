HISTOIRE(S) DE CINÉMA. MOMENTS CHOISIS DE JEAN-LUC GODARD, TAP Cinéma, Poitiers
samedi 7 novembre 2026 · TAP Cinéma · Poitiers
Informations pratiques
HISTOIRE(S) DE CINÉMA. MOMENTS CHOISIS DE JEAN-LUC GODARD Samedi 7 novembre, 20h30 TAP Cinéma Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T22:00:00+01:00
A l’aide de citations visuelles de films, plus ou moins reconnaissables et explicitement nommés, Jean-Luc Godard livre un film expérimental en huit épisodes, sur son activité de cinéaste, mais aussi et surtout sur le rôle et l’importance du cinéma.
Son gestede monteur fait apparaitre la pellicule argentiquedans ses effets de transparence et d’opacité.
TAP Cinéma 24 Pl. du Maréchal-Leclerc, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
A l’aide de citations visuelles de films, plus ou moins reconnaissables et explicitement nommés, Jean-Luc Godard livre un film expérimental en huit épisodes, sur son activité de cinéaste, mais aussi …
© Jean-Luc Godard 1988
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