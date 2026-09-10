Histoire(s) de culture(s), MJC Calonne, Sedan
samedi 19 septembre 2026 · MJC Calonne · Sedan
Informations pratiques
Histoire(s) de culture(s) Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 MJC Calonne Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
L’art du conte valorise l’oralité. Les contes nous invitent à la découverte et au voyage. Ils jouent un rôle essentiel dans la transmission et participent à la préservation de la mémoire du patrimoine oral.
Les histoires, d’hier et d’aujourd »hui, d’ici ou d’ailleurs, nous parlent de cultures et mettent à l’honneur les artisans.
MJC Calonne Pl. Calonne, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}]
L’art du conte valorise l’oralité.
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