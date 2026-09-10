Histoire(s) de culture(s), MJC Calonne, Sedan

Informations pratiques

Histoire(s) de culture(s) Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 MJC Calonne Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’art du conte valorise l’oralité. Les contes nous invitent à la découverte et au voyage. Ils jouent un rôle essentiel dans la transmission et participent à la préservation de la mémoire du patrimoine oral.

Les histoires, d’hier et d’aujourd »hui, d’ici ou d’ailleurs, nous parlent de cultures et mettent à l’honneur les artisans.

MJC Calonne Pl. Calonne, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}]

L’art du conte valorise l’oralité.