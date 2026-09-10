UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sedan

Histoire(s) de culture(s), MJC Calonne, Sedan

samedi 19 septembre 2026 · MJC Calonne · Sedan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
MJC Calonne
Adresse
Pl. Calonne, 08200 Sedan
Ville
08200 Sedan
Département
Ardennes

Histoire(s) de culture(s) Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 MJC Calonne Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’art du conte valorise l’oralité. Les contes nous invitent à la découverte et au voyage. Ils jouent un rôle essentiel dans la transmission et participent à la préservation de la mémoire du patrimoine oral.
Les histoires, d’hier et d’aujourd »hui, d’ici ou d’ailleurs, nous parlent de cultures et mettent à l’honneur les artisans.

MJC Calonne Pl. Calonne, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}]
L’art du conte valorise l’oralité.

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