Histoire(s) de photographes, Centre socioculturel Henri Matisse, Vannes
vendredi 1 janvier 2027 · Centre socioculturel Henri Matisse · Vannes
Informations pratiques
Histoire(s) de photographes 1 janvier – 1 octobre 2027 Centre socioculturel Henri Matisse Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-01T10:00:00+01:00 – 2027-01-01T18:00:00+01:00
Fin : 2027-10-01T10:00:00+02:00 – 2027-10-01T18:00:00+02:00
En partenariat avec la Médiathèque du Patrimoine et de la photographie, la ville de Vannes présente « HISTOIRE(S) DE PHOTOGRAPHES »
Cette collection d’expositions propose de découvrir sous la forme d’une présentation monographique les grands maîtres de l’histoire de la photographle
A travers les fonds de la Médiathèque de patrimoine et de la photographie (MPP) qui conserve a la fois les archives des Monuments historiques et de l’Archéologie, et le patrimoine photographique de l’État collecté sous la forme de donation, le public retrouve ainsi les grandes Icones de la photographie qui construisent notre mémoire collective.
Plusieurs expositions itinérantes seront déployées sur le terrrioire de Vannes et de son agglomération entre janvier et septembre 2027 : Centres socioculturels, écoles, médiathèques …
Centre socioculturel Henri Matisse 13 Rue Emile Jourdan 56000 VANNES Vannes 56019 Nord – Ménimur Morbihan Bretagne
En partenariat avec la Médiathèque du Patrimoine et de la photographie, la ville de Vannes présente « HISTOIRE(S) DE PHOTOGRAPHES »
© MPP
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