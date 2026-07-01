HISTOIRE(S) D’UN REGARD, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

HISTOIRE(S) D’UN REGARD 23 novembre – 1 décembre Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 7 à 3,5 € – Pass festival 20 € (5 entrées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-23T10:00:00+01:00 – 2026-11-23T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-01T10:00:00+01:00 – 2026-12-01T10:30:00+01:00

VIVA IL CINEMA !

Cet automne, les Rencontres cinéma vous proposent une immersion dans le cinéma italien. Un programme mêlant le cinéma de patrimoine à la production la plus récente, au rythme des images, des voix et des histoires venues d’Italie. Nous retrouvons ainsi les grands réalisateurs, leurs sublimes actrices et comédiens mythiques… Mais ce festival offrira également un regard sur les cinéastes italiens d’aujourd’hui, émergents ou confirmés, qui n’oublient rien de la force créatrice de la grande époque et savent regarder avec acuité le monde qui les entoure…

À travers des projections de films d’aujourd’hui et de grands « classiques » en version restaurée, de conférences et de rencontres, nos invités vous feront découvrir toute la richesse, l’audace, la créativité et la vitalité du cinéma italien.

Nous reprenons les mots de Nanni Moretti : « Pour moi, le cinéma doit être comme la vie, passer du rire aux larmes ». Nous vous souhaitons un festival haut en couleurs et en émotions, comme l’est le cinéma italien.

FESTIVAL PUBLIC SCOLAIRE

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 04, toutes les écoles sont sollicitées et invitées à se rencontrer. Près d’un millier d’élèves du pays dignois se retrouvent depuis plusieurs années. Le public scolaire découvrira le cinéma par une multitude d’entrées : des projections bien sûr, mais aussi des ateliers d’éducation à l’image (initiation stop motion, atelier fond vert et banc-titre, découverte du précinéma etc) et des rencontres avec des spécialistes du cinéma et de l’éducation à l’image.

www.rencontrescinedigne.com

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « link », « value »: « http://www.rencontrescinedigne.com »}] [{« link »: « http://www.rencontrescinedigne.com »}]

VIVA IL CINEMA ! cinéma

Hier et aujourd’hui