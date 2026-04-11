Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Histoires en folie à la Bibliothèque Jacques-Lacarrière Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Histoires en folie à la Bibliothèque Jacques-Lacarrière Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Adresse : 1 allée du Panier Vert

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Histoires en folie à la Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:30:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Lectures animées, racontes-tapis, kamishibaïs, histoires en musiques, livres anciens, heures du conte numérique, ateliers des surprises à chaque rendez-vous ! Organisé par la Bibliothèque municipale d’Auxerre. Pour les enfants de plus de 3 ans.   .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoires en folie à la Bibliothèque Jacques-Lacarrière

L’événement Histoires en folie à la Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Auxerre (Yonne)