Histoires en folie à la Bibliothèque Jacques-Lacarrière Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Auxerre

Histoires en folie à la Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Lectures animées, racontes-tapis, kamishibaïs, histoires en musiques, livres anciens, heures du conte numérique, ateliers des surprises à chaque rendez-vous ! Organisé par la Bibliothèque municipale d’Auxerre. Pour les enfants de plus de 3 ans. .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : Histoires en folie à la Bibliothèque Jacques-Lacarrière

L’événement Histoires en folie à la Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)