Histoires et comptines pour les petites oreilles Souillac

Histoires et comptines pour les petites oreilles

mercredi 13 mai 2026

10, Rue de la Halle Souillac

Gratuit

Gratuit

10:00:00
10:45:00

2026-05-13

Lectures pour les bébés lecteurs et les petites oreilles animées par Catherine Capelle, conteuse

De 0 à 3 ans et de 3 à 6 ans

10, Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie  

English :

Readings for baby readers and little ears hosted by Catherine Capelle, storyteller

From 0 to 3 years and 3 to 6 years

