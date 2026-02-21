Histoires et comptines pour les petites oreilles Souillac
Histoires et comptines pour les petites oreilles
10, Rue de la Halle Souillac Lot
Gratuit
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 10:45:00
2026-05-13
Lectures pour les bébés lecteurs et les petites oreilles animées par Catherine Capelle, conteuse
De 0 à 3 ans et de 3 à 6 ans
10, Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie
English :
Readings for baby readers and little ears hosted by Catherine Capelle, storyteller
From 0 to 3 years and 3 to 6 years
