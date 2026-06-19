Histoires Invisibles Centre Culturel et Social Résidences Bellevue Oïkos Belfort

Informations pratiques

Belfort

Histoires Invisibles

Centre Culturel et Social Résidences Bellevue Oïkos 4 Rue de Madrid Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 15:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

Histoires Invisibles, l’exode rural des fantômes du Bengale est une création franco-bangladaise qui partage, de façon onirique et drôle, le point de vue du continent indien sur les problématiques que nous affrontons aussi au niveau local (inondations, changement climatique, réintroduction des grands prédateurs, migrations). Ce spectacle est accompagné d’un débat avec le public et d’une action culturelle internationale à destination des enfants, rassemblant des classes de France, Bangladesh, Chine, Congo et Gabon. .

Centre Culturel et Social Résidences Bellevue Oïkos 4 Rue de Madrid Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoires Invisibles

L’événement Histoires Invisibles Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)