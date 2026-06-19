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Histoires Invisibles Centre Culturel et Social Résidences Bellevue Oïkos Belfort

mercredi 17 février 2027 · Centre Culturel et Social Résidences Bellevue Oïkos · Belfort

Informations pratiques

Début
mercredi 17 février 2027
Fin
mercredi 17 février 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Centre Culturel et Social Résidences Bellevue Oïkos
Adresse
4 Rue de Madrid
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
8 8 Tarif enfant Tarif enfant

Belfort

Histoires Invisibles

Centre Culturel et Social Résidences Bellevue Oïkos 4 Rue de Madrid Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-17 15:00:00
fin : 2027-02-17

Date(s) :
2027-02-17

Histoires Invisibles, l’exode rural des fantômes du Bengale est une création franco-bangladaise qui partage, de façon onirique et drôle, le point de vue du continent indien sur les problématiques que nous affrontons aussi au niveau local (inondations, changement climatique, réintroduction des grands prédateurs, migrations). Ce spectacle est accompagné d’un débat avec le public et d’une action culturelle internationale à destination des enfants, rassemblant des classes de France, Bangladesh, Chine, Congo et Gabon.   .

Centre Culturel et Social Résidences Bellevue Oïkos 4 Rue de Madrid Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65  contact@marionnette-belfort.com

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English : Histoires Invisibles

L’événement Histoires Invisibles Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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