Historien.nes de la mode : perspectives interdisciplinaires, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau

Historien.nes de la mode : perspectives interdisciplinaires Samedi 6 juin, 16h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Cette table ronde propose de rassembler plusieurs membres de l’association Sartoria, pour interroger leur positionnement vis-à-vis de l’histoire de la mode, à partir de leurs sujets de recherche aussi variés que la géopolitique du vêtement, l’archéologie du défilé, le dessin de mode ou le bijou et la parure. Objet d’étude minoritaire et sous-estimé ou levier vers une ouverture de l’histoire de l’art à de nouveaux champs de recherche, la mode apparaît comme une discipline plurielle, ou peut-être une plaque tournante où convergent des perspectives interdisciplinaires.

Carte blanche à l’Association Sartoria

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Pour la soirée performance Mode & Censure, organisée par Sartoria, salle

Labrouste, INHA, Paris photo ©Oriane Robaldo, 2025