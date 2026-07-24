HOFESH SCHECHTER Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

HOFESH SCHECHTER

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 34

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2027-04-16 20:00:00

fin : 2027-04-16

Date(s) :

2027-04-16 2027-04-17

Au Théâtre de l’Archipel le Grenat, il avait déjà conquis nos cœurs la saison dernière avec Theatre of Dreams, voici le retour d’Hofesh Shechter avec sa jeune compagnie pour une plongée hypnotique. Entre rave et rituel, la transe collective de In the Brain invite le public à s’abandonner à une énergie brute, euphorique et contagieuse.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

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English :

At the Théâtre de l’Archipel—Le Grenat, where he had already won our hearts last season with *Theatre of Dreams*, Hofesh Shechter returns with his young company for a hypnotic journey. Somewhere between a rave and a ritual, the collective trance of *In the Brain* invites the audience to surrender to a raw, euphoric, and contagious energy.

L’événement HOFESH SCHECHTER Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME