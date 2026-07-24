HOFESH SCHECHTER Théâtre de l’Archipel Perpignan
vendredi 16 avril 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
HOFESH SCHECHTER
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 34
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-04-16 20:00:00
fin : 2027-04-16
Date(s) :
2027-04-16 2027-04-17
Au Théâtre de l’Archipel le Grenat, il avait déjà conquis nos cœurs la saison dernière avec Theatre of Dreams, voici le retour d’Hofesh Shechter avec sa jeune compagnie pour une plongée hypnotique. Entre rave et rituel, la transe collective de In the Brain invite le public à s’abandonner à une énergie brute, euphorique et contagieuse.
.
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Théâtre de l’Archipel—Le Grenat, where he had already won our hearts last season with *Theatre of Dreams*, Hofesh Shechter returns with his young company for a hypnotic journey. Somewhere between a rave and a ritual, the collective trance of *In the Brain* invites the audience to surrender to a raw, euphoric, and contagious energy.
L’événement HOFESH SCHECHTER Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- CENDRILLON OPÉRA D’ÉTÉ Rue des Archers Perpignan 30 juillet 2026
- BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA Quai Sadi Carnot Perpignan 30 juillet 2026
- REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Quai Sadi Carnot Perpignan 31 juillet 2026
- TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan 1 août 2026
- AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Musee Hyacinthe Rigaud Perpignan 1 août 2026