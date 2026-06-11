Hofesh Shechter Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Orge

Hofesh Shechter

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 12 – 12 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:30:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Immersif et électrisant, IN THE BRAIN nous invite à perdre nos repères dans un tourbillon de rythme et de mouvement, fusionnant rave et rituel pour une expérience collective unique.

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

Immersive and electrifying, IN THE BRAIN invites us to lose ourselves in a whirlwind of rhythm and movement, blending rave and ritual for a unique collective experience.

L’événement Hofesh Shechter Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne