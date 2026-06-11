Hofesh Shechter Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
mardi 24 novembre 2026 · Place Marcel Carné · Saint-Michel-sur-Orge
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Orge
Hofesh Shechter
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 12 – 12 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:30:00
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Immersif et électrisant, IN THE BRAIN nous invite à perdre nos repères dans un tourbillon de rythme et de mouvement, fusionnant rave et rituel pour une expérience collective unique.
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
Immersive and electrifying, IN THE BRAIN invites us to lose ourselves in a whirlwind of rhythm and movement, blending rave and ritual for a unique collective experience.
L’événement Hofesh Shechter Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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