Hoketus d’ Anne Teresa De Keersmaeker, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris

Informations pratiques

Hoketus d’ Anne Teresa De Keersmaeker 19 et 20 septembre Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Jauge limitée dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:45:00+02:00

Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker

Créé avec José Paulo dos Santos, Lav Crncevic, Johanne Saunier, Bostjan Antoncic

Dansé par José Paulo dos Santos, Lav Crncevic

Musique Louis Andriessen, Hoketus (1976)

Interprétation musicale la pièce musicale GAME Ensemble (KASK) et des musiciens du Frioul-Vénétie Julienne, sous la direction d’Ictus

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro 75116 Paris Paris 75016 Quartier de Chaillot Paris Île-de-France 01 53 65 30 00 http://www.theatre-chaillot.fr [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/chaillot-experience-iconiques-anne-teresa-de-keersmaeker-rosas »}] Installé au cœur du Palais de Chaillot, le Théâtre National de Chaillot, qui est devenu en 2016 Chaillot – Théâtre national de la Danse, est une des institutions culturelles les plus prestigieuses de Paris, non seulement pour la place unique qu’il occupe dans l’histoire du spectacle vivant – notamment dans la grande aventure du Théâtre national populaire fondé par Firmin Gémier, puis porté et développé par une personnalité mythique, Jean Vilar – mais aussi dans celle de la France et du Monde puisque c’est dans la grande salle du théâtre que fut signée, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme. Lieu exceptionnel de la capitale Il donne accès à trois salles de spectacle, dont une des plus grandes salles de Paris : la salle Jean Vilar (1 200 places). Le Foyer de la danse, qui fait face aux fontaines du Trocadéro, à la tour Eiffel et au Champ-de-Mars, offre de jour comme de nuit l’une des vues les plus célèbres du monde. Les espaces publics du théâtre abritent en outre une importante collection de sculptures, peintures, fresques et pastels signés des plus grands artistes de l’époque : Paul Belmondo, Louis Billotey, Pierre Bonnard, Maurice Brianchon, Roger Chapelain-Midy, Maurice Denis, Othon Friesz, Henri Laurens, Aristide Maillol ou encore Édouard Vuillard. Chaillot – Théâtre national de la Danse est l’un des cinq théâtres nationaux français (établissements publics dont les missions sont définies par l’État) et le seul à porter un projet construit autour et à partir de la danse. Placé sous une tutelle double, celle du ministère de la Culture et de la Communication et celle du ministère du Budget, il est dirigé depuis avril 2021 par le chorégraphe Rachid Ouramdane.

Le bar-restaurant Bandes de Cheffes vous accueille au cours du week-end des Journées européennes du patrimoine. Brunch, restauration, snack-bar.

Spectateurs à mobilité réduite ou utilisateurs de fauteuils roulants : voir https://theatre-chaillot.fr/fr/visiteurs-en-situation-de-handicap-vsh Accès par les transports en commun Entrée Trocadéro : Metro ligne 6, 9, Bus 22, 30, 32, 63 Arrêt Trocadéro Entrée Jardins du Trocadéro : Bus 72 – Arrêt Pont D’Iéna / Bus 82 et 30 Arrêt Varsovie

Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker

© Anne Van Aerschot