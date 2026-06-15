Hollywood Symphonique Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Orge

Hollywood Symphonique

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 17:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Ce programme propose un grand voyage à travers l’histoire américaine de la musique de film et réunit quelques-uns des plus illustres compositeurs hollywoodiens pour une soirée sous le signe du cinéma, portée par 102 musiciens.

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

This program takes audiences on a journey through the history of American film music and brings together some of Hollywood’s most renowned composers for an evening dedicated to cinema, performed by 102 musicians.

L’événement Hollywood Symphonique Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Coeur Essonne