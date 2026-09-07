Hommage à Emile Bonnel, poète et historien passionné (1905-2009), Médiathèque Saint-Pons, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Hommage à Emile Bonnel, poète et historien passionné (1905-2009) Samedi 19 septembre, 15h30 Médiathèque Saint-Pons Gard

Gratuit. Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Hommage à Émile Bonnel

À 15h, à la médiathèque Saint-Pons, assistez à des lectures à plusieurs voix, en provençal et en français, avec Clément Serguier et Céline Magrini.

À 16h, aux Archives municipales, découvrez le parcours d’un écrivain talentueux et d’un historien passionné, fervent défenseur de sa région et de sa ville.

Médiathèque Saint-Pons Place Saint-Pons, 30400 Villeneuve lez avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04.90.27.49.72 http://www.villeneuvelezavignon.com https://mediatheque-villeneuve-les-avignon.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.27.49.72 »}] Médiathèque publique Stationnement conseillé place Charles David

Hommage à Emile Bonnel