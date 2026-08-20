HOMMAGE A ENNIO MORRICONE, Théâtre Coluche, Plaisir

Informations pratiques

HOMMAGE A ENNIO MORRICONE Vendredi 15 janvier 2027, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines

Plein tarif 30€ / Abonné 26€ / – 26 ans 20€ / – 12 ans 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T21:30:00+01:00

Ciné-concert autour des musiques les plus célèbres du cinéaste. Avec « Il était une fois dans l’ouest » de Sergio Leone, « Le Clan des Siciliens » d’Henri Verneuil, « Cinéma Paradiso » de Giuseppe Tornatore…

Compositeur, arrangeur, orchestrateur et chef d’orchestre de génie, il a révolutionné le septième art avec le cinéma de genre (western, horreur, polar), mais aussi historique ou dramatique, et va jusqu’à sublimer le cinéma contemporain avec les films de Quentin Tarantino.

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3973 »}]

Ciné-concert autour des musiques les plus célèbres du cinéaste.