HOMMAGE A ENNIO MORRICONE, Théâtre Coluche, Plaisir
vendredi 15 janvier 2027 · Théâtre Coluche · Plaisir
Informations pratiques
HOMMAGE A ENNIO MORRICONE Vendredi 15 janvier 2027, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines
Plein tarif 30€ / Abonné 26€ / – 26 ans 20€ / – 12 ans 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T21:30:00+01:00
Fin : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T21:30:00+01:00
Ciné-concert autour des musiques les plus célèbres du cinéaste. Avec « Il était une fois dans l’ouest » de Sergio Leone, « Le Clan des Siciliens » d’Henri Verneuil, « Cinéma Paradiso » de Giuseppe Tornatore…
Compositeur, arrangeur, orchestrateur et chef d’orchestre de génie, il a révolutionné le septième art avec le cinéma de genre (western, horreur, polar), mais aussi historique ou dramatique, et va jusqu’à sublimer le cinéma contemporain avec les films de Quentin Tarantino.
Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3973 »}]
Ciné-concert autour des musiques les plus célèbres du cinéaste.
À voir aussi à Plaisir (Yvelines)
- Découverte de l’apiculture et des plantes carnivores, Bois de Sainte Apolline, Plaisir 22 août 2026
- Les Yeux de Taqqi, Théâtre Eurydice ESAT, Plaisir 11 septembre 2026
- La Carmen de Buenos Aires, Théâtre Coluche, Plaisir 6 novembre 2026
- Aux origines du Hip-Hop. Danse et photographie, Théâtre Coluche, Plaisir 2 février 2027
- ZARHZA Minuit moins le quart, La Clé Des Champs, Plaisir 27 février 2027