ZARHZA Minuit moins le quart, La Clé Des Champs, Plaisir

Informations pratiques

ZARHZA Minuit moins le quart Samedi 27 février 2027, 20h30 La Clé Des Champs Yvelines

Plein tarif 20€ / Abonné 16€ / – 26ans 12€ / – 12ans 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-27T20:30:00+01:00 – 2027-02-27T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-27T20:30:00+01:00 – 2027-02-27T21:30:00+01:00

Zarhzä, c’est un peu comme tous ces gens en transit que tu accueilles chez toi pour une durée souvent indéterminée et avec qui ça part en soirée en pleine semaine. Zarhzä crée finalement son style unique : la Pskrataouille Sonör, musique festive et métissée, initiée par des affamés de scènes et de voyages.

Un groove puissant (contrebasse / batterie) catapulte des rythmiques ska-balkano-latines, dynamitées par des riffs de gratte racoleurs et des cuivres percutants. Il en ressort le timbre envoûtant de la clarinette klezmer et l’alchimie qui la mêle aux voix chantées, scandées ou rapées sur des textes accrocheurs.

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4015 »}]

Une musique transculturelle, théâtrale et mélodique, puissante et intimiste, indissociable de ses protagonistes, appartenant à tous, sans distinction.

(c) gabmevellec