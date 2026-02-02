Hommage à George Sand

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 6 – 6 – 31 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 14:30:00

fin : 2026-11-20 22:30:00

Date(s) :

2026-11-20

Plongez dans l’univers de George Sand grâce à une visite thématique, un ciné-concert et un Banquet républicain.

Noirlac célèbre les 150 ans de la mort de George Sand avec une journée hommage une visite vous emmènera sur les pas de Mérimée qui fût un

proche de l’autrice, puis en soirée, Gilles Chabenat et ses complices vous plongeront dans Mauprat, un ciné-concert inspiré de l’œuvre de Sand.

Et si le cœur vous en dit, terminez la journée par un banquet républicain agrémenté de lectures portées par l’association Paroles Publiques. 6 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the world of George Sand with a themed tour, a film-concert and a Republican Banquet.

L’événement Hommage à George Sand Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-02-02 par BERRY