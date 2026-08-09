Hommage à Hélène Mouchard-Zay (1940‑2026) Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

En présence de JacquesFredj, directeur du Mémorial de la Shoah, SergeKlarsfeld (sous réserve), historien et avocat, président des Fils et Filles des déportés Juifs de France, d’Éliane Klein, déléguée du Crif région Centre, OlivierLalieu, historien, responsable des lieux de mémoire et de l’aménagement du territoire au Mémorial de la Shoah, AnnaïgLefeuvre, responsable du Cercil-Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, OlivierLoubes, historien, biographe de Jean Zay, de ClaudeMouchard, Daniel et JeanMouchard, époux et fils d’Hélène Mouchard‑Zay, PascalOry, historien, membre de l’Académie française, BenoîtVerny, historien et enseignant, et d’Annette Wieviorka, historienne, directrice honoraire de recherche au CNRS.

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Lors de cette soirée ponctuée par des prises de parole, des lectures, de la musique et une table ronde, le Mémorial de la Shoah rend hommage à Hélène Mouchard-Zay, grande figure de la mémoire de la Shoah, qui avec intelligence, audace et détermination, aura œuvré sans relâche à transmettre cette histoire au plus grand nombre. Son grand œuvre restera la création au début des années 1990 du Centre d’études et de recherches sur les camps d’internement du Loiret, le Cercil. Son combat pour faire émerger l’histoire des camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, et pour honorer la mémoire des enfants du Vel d’Hiv, est intrinsèquement lié à sa volonté inébranlable de rendre justice à la mémoire de son père, Jean Zay, assassiné par la Milice en juin 1944.

Le jeudi 03 décembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-03T20:00:00+01:00

fin : 2026-12-03T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-03T19:00:00+02:00_2026-12-03T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/



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