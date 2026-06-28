Hommage à Julio Jaramillo : Une nuit au cœur de l’Amérique Latine Amaluna Paris mardi 7 juillet 2026.

Avis à toute la communauté latinx et aux amoureux de cette culture à Paris !

Cela faisait un moment que ce projet nous tenait à cœur, et le moment est enfin venu. Nous vous préparons un hommage vibrant, revisité en trio en violon, guitare et voix.

Venez chanter à plein poumons, vibrer, et partager un verre autour de ces chansons qui ont marqué des générations. Des mélodies chargées de nostalgie, d’amour et de desamor, portées à fleur de peau.

Mardi 7 juillet (Julio en Julio ) à partir de 19h30.

Amaluna (12 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris)

Le plus: Nous aurons également le plaisir d’accueillir de superbes artistes équatoriens qui viendront exposer et vendre leurs créations.

On a tellement hâte de partager ce moment suspendu avec vous. Venez nombreux !

Vous connaissez sûrement Julio Jaramillo, le légendaire « Ruiseñor de América »

Le mardi 07 juillet 2026

de 19h30 à 22h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-08T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T22:00:00+02:00

Amaluna 12 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris



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