HOMMAGE A MICHEL BERGER, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

HOMMAGE A MICHEL BERGER Mardi 18 mai 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-18T20:30:00+02:00 – 2027-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-18T20:30:00+02:00 – 2027-05-18T21:30:00+02:00

Un hommage qui nous fait revivre les plus grands classiques de Michel Berger.

Ce spectacle revisite les grandes chansons de l’un des auteurs-compositeurs majeurs de la chanson française. Porté par une interprétation sensible et habitée de Jean-Marc Sauvagnargues, le spectacle fait revivre des titres emblématiques ou encore les classiques de Starmania.

Entre émotion et énergie, cet hommage célèbre une œuvre intemporelle qui continue de toucher toutes les générations. Un voyage musical vibrant, entre nostalgie et modernité, qui redonne toute sa force à l’univers de Michel Berger.

https://www.youtube.com/watch?v=FDyBOoIiGtc

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4077 »}] [{« data »: {« author »: « Jean-Marc Sauvagnargues », « cache_age »: 86400, « description »: « Teaser : Hommage u00e0 Michel Berger – Ton piano danse toujours – par Jean Marc SauvagnarguesnDimanche 16 mars 2025 », « type »: « video », « title »: « TEASER : Hommage u00e0 Michel Berger – Ton piano danse toujours – par Jean Marc Sauvagnargues », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/FDyBOoIiGtc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=FDyBOoIiGtc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2RIqRT7_YhI6GIfQUzGTKQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Ton piano danse toujours

Crédit photo DR