Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare Flamenca Rue de l’Église Quiberon
Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare Flamenca Rue de l’Église Quiberon mardi 25 août 2026.
Quiberon
Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare Flamenca
Rue de l’Église Eglise Notre-Dame-de-Locmaria Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25 22:15:00
Date(s) :
2026-08-25
Laissez-vous emporter dans un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt qui chantera les plus belles chansons de Paco Ibañez au sein de la magnifique acoustique de l’église Notre-Dame-de-Locmaria. Une expérience à ne pas rater. .
Rue de l’Église Eglise Notre-Dame-de-Locmaria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 75 68 46 92
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English :
L’événement Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare Flamenca Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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