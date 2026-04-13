Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare Flamenca Rue de l’Église Quiberon

Quiberon

Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare Flamenca

Rue de l’Église Eglise Notre-Dame-de-Locmaria Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25 22:15:00

Date(s) :

2026-08-25

Laissez-vous emporter dans un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt qui chantera les plus belles chansons de Paco Ibañez au sein de la magnifique acoustique de l’église Notre-Dame-de-Locmaria. Une expérience à ne pas rater. .

Rue de l’Église Eglise Notre-Dame-de-Locmaria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 75 68 46 92

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English :

L’événement Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare Flamenca Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon