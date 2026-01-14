Hommages à la chorégraphe Karine Waehner par la compagnie Épiphane Le Regard du Cygne Paris

Un jour, une oasis, des voyageurs – Hommages à Karin Waehner

Chorégraphe pionnière de la danse moderne en France, Karin Waehner a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du mouvement avec une danse intensément connectée au monde. Son souffle expressionniste continue d’inspirer celles et ceux qui poursuivent aujourd’hui son élan… 100 ans après sa naissance, sous l’impulsion de Jean Masse, danseur·euses et chorégraphes héritier·ères de son travail se partagent le plateau pour une soirée v hommage ».

Karin Waehner – Biographie

La danseuse, chorégraphe et pédagogue Karin WAEHNER (1926-1999) fut él.ève de M. Wigman. Sa pédagogie défend l’idée d’une Danse évolutive axée sur les lois fondamentales du mouvement et l’improvisation. Son disciple et assistant Jean Masse crée en 1974 à Bordeaux La Compagnie Épiphane. À la mort de K. Waehner est fondée l’association « Les cahiers de l’Oiseau » afin de poursuivre, préserver et transmettre son oeuvre pédagogique et artistique.

Un jour, une oasis, des voyageurs réunit danseur·euses et chorégraphes héritier·ères de Karin Waehner.

À l’occasion du centenaire de cette pionnière de la danse moderne, son souffle expressionniste traverse le plateau dans une soirée-hommage collective.

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 11 à 17 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/un-jour-une-oasis-des-voyageurs-hommages-a-karin-waehner/ +33143585593 info@leregarducygne.com



