Homo Bestia, Musée Saint-Remi, Reims

Informations pratiques

Homo Bestia 19 et 20 septembre Musée Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La photographe, Emma Barthère, avec son exposition Homo Bestia, «invite le spectateur à se tenir dans cet entre-deux inconfortable, là où les certitudes vacillent, là où l’humain cesse d’être propriétaire du monde pour redevenir une espèce parmi d’autres».

Tout public.

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326353661 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi Les exceptionnelles collections archéologiques et artistiques racontent la grande histoire de Reims, métropole antique et médiévale, au cœur de l’ancienne abbaye du XVIIIe siècle à la façade d’architecture classique, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Bus : lignes U5 ET U6 – arrêt Saint-Remi.

La photographe, Emma Barthère, avec son exposition Homo Bestia, « invite le spectateur à se tenir dans cet entre-deux inconfortable, là où les certitudes vacillent, là où l’humain cesse d’être du une…

©Musée Saint-Remi – Ville de Reims –