Homo Deus Théâtre Louis Jouvet Belfort

Belfort

Homo Deus

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:00:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Dans un futur proche, l’humanité vit sous le contrôle d’ intelligence artificielles omniprésentes. Chaque citoyen est surveillé, noté et géolocalisé en temps réel. Face à cette société sous emprise, deux visions s’opposent ceux qui résistent et ceux qui acceptent l’avènement de l’Homo Deus, un humain augmenté par la technologie.

Léa, artiste rebelle, utilise les outils numériques pour combattre le système, tout en restant elle-même dépendante de cette technologie. Son frère Elliot, paraplégique, rêve d’immortalité et de capacités surhumaines grâce à l’IA. Entre eux, Marius, chef de la résistance, lutte pour préserver ce qu’il reste d’humanité.

Mêlant musique électro-rap, marionnettes et projections numériques, Homo Deus interroge notre rapport à la technologie, à la liberté et à l’avenir de l’humain. .

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Homo Deus

L’événement Homo Deus Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)