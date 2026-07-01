Horaires estivales du centre Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Informations pratiques

Nous avons le plaisir de vous communiquer nos nouveaux horaires d’ouverture adaptés à la saison estivale afin de mieux vous accueillir pendant ces mois ensoleillés : voici nos horaires pour l’été, valables du 1er juillet au 31 août inclus :

Du lundi au vendredi : 10h00 18h00

Voici nos horaires d’ouverture pour l’été 2026

Du mercredi 01 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T18:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-03T10:00:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T18:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T18:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T18:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00;2026-08-17T10:00:00+02:00_2026-08-17T18:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-24T10:00:00+02:00_2026-08-24T18:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00;2026-08-31T10:00:00+02:00_2026-08-31T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



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