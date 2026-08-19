Informations pratiques

Belfort

HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION

3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 19:30:00

fin : 2027-01-23 21:30:00

Date(s) :

2027-01-23

MachKi, Meriem Bouajaja & Mohamed Chniti, Cie Kif’Dance

Tenir la nuit, Lohan Jacquet, Cie Nahlo

FAT-LAM-TEK Story, Mohamed Lamqayssi, film documentaire .

3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION

L’événement HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)