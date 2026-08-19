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AGENDA · Belfort

HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION Belfort

samedi 23 janvier 2027 · Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 23 janvier 2027
Fin
samedi 23 janvier 2027
Heure de début
19:30:00
Adresse
3 Avenue de l'Espérance
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
5 5 Tarif réduit Tarif jeunes

Belfort

HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION

3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 19:30:00
fin : 2027-01-23 21:30:00

Date(s) :
2027-01-23

MachKi, Meriem Bouajaja & Mohamed Chniti, Cie Kif’Dance
Tenir la nuit, Lohan Jacquet, Cie Nahlo
FAT-LAM-TEK Story, Mohamed Lamqayssi, film documentaire   .

3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION

L’événement HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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