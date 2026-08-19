HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION Belfort
samedi 23 janvier 2027 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION
3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 19:30:00
fin : 2027-01-23 21:30:00
Date(s) :
2027-01-23
MachKi, Meriem Bouajaja & Mohamed Chniti, Cie Kif’Dance
Tenir la nuit, Lohan Jacquet, Cie Nahlo
FAT-LAM-TEK Story, Mohamed Lamqayssi, film documentaire .
3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION
L’événement HORIZON DANSE TEMPS FORT, 2ÈME EDITION Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Soirée Re-Discovery La Poudrière Belfort 12 septembre 2026
- Between, ouverture de saison Belfort 17 septembre 2026
- Alstom Belfort Belfort 18 septembre 2026
- Le Fort a 200 ans !, Fort de le Justice (Belfort), Belfort 19 septembre 2026
- Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux, Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux, Belfort 19 septembre 2026