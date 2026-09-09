Horizons, 5, place du Château, 67000 Strasbourg Salle d’exposition temporaire, 1er étage, Strasbourg
vendredi 16 octobre 2026 · 5, place du Château, 67000 Strasbourg Salle d’exposition temporaire, 1er étage · Strasbourg
Informations pratiques
Horizons 16 – 31 octobre 5, place du Château, 67000 Strasbourg Salle d’exposition temporaire, 1er étage Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T11:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00
Née d’une résidence artistique menée de décembre 2024 à fin janvier 2025, l’exposition Horizons, fruit de la collaboration entre le CAUE d’Alsace et l’artiste multidisciplinaire Valgal, est pensée comme une immersion artistique et pédagogique dans le territoire de Strasbourg. Cette exposition participative et éducative ne se contente pas d’être contemplée : elle se vit, elle s’expérimente. Conçue comme un outil de sensibilisation à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage, elle s’adresse à tous les publics.
5, place du Château, 67000 Strasbourg Salle d’exposition temporaire, 1er étage 5, place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est
Née d’une résidence artistique menée de décembre 2024 à fin janvier 2025, l’exposition Horizons, fruit de la collaboration entre le CAUE d’Alsace et l’artiste multidisciplinaire Valgal, est pensée et…
©Corentin Baeumler – Valentin Gall
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Reading Party, Kléber Éphémère, Strasbourg 9 septembre 2026
- Avant-Première : La Ligne Bleue, Le Star, Strasbourg 9 septembre 2026
- L’expo du vélo Strasbourg 12 septembre 2026
- Run & Dance Strasbourg 12 septembre 2026
- An mil, aux origines, Chapelle Saint-Etienne de Strasbourg, Strasbourg 12 septembre 2026