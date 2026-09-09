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Horizons, 5, place du Château, 67000 Strasbourg Salle d’exposition temporaire, 1er étage, Strasbourg

vendredi 16 octobre 2026 · 5, place du Château, 67000 Strasbourg Salle d’exposition temporaire, 1er étage · Strasbourg

Horizons, 5, place du Château, 67000 Strasbourg Salle d’exposition temporaire, 1er étage, Strasbourg

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
5, place du Château, 67000 Strasbourg Salle d’exposition temporaire, 1er étage
Adresse
5, place du Château, 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

Horizons 16 – 31 octobre 5, place du Château, 67000 Strasbourg Salle d’exposition temporaire, 1er étage Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T11:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

Née d’une résidence artistique menée de décembre 2024 à fin janvier 2025, l’exposition Horizons, fruit de la collaboration entre le CAUE d’Alsace et l’artiste multidisciplinaire Valgal, est pensée comme une immersion artistique et pédagogique dans le territoire de Strasbourg. Cette exposition participative et éducative ne se contente pas d’être contemplée : elle se vit, elle s’expérimente. Conçue comme un outil de sensibilisation à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage, elle s’adresse à tous les publics.

5, place du Château, 67000 Strasbourg Salle d’exposition temporaire, 1er étage 5, place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est
Née d’une résidence artistique menée de décembre 2024 à fin janvier 2025, l’exposition Horizons, fruit de la collaboration entre le CAUE d’Alsace et l’artiste multidisciplinaire Valgal, est pensée et…

©Corentin Baeumler – Valentin Gall

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