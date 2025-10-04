Hors Les Murs Radio Méga aux Locaux Rock Les locaux rock Valence
Hors Les Murs Radio Méga aux Locaux Rock
Les locaux rock 82, avenue Maurice Faure Valence Drôme
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
2026-06-28
Émission radiophonique, siestes sonores, Dj set et concerts.
Les locaux rock 82, avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
English :
Radio programs, sound siestas, DJ sets and concerts.
L’événement Hors Les Murs Radio Méga aux Locaux Rock Valence a été mis à jour le 2025-10-04 par Valence Romans Tourisme