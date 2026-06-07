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AGENDA · Laval

HÔTEL D’ARGENTRÉ, Hôtel d’Argentré, Laval

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel d'Argentré · Laval

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel d'Argentré
Adresse
62 rue du Lycée 53000 Laval
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne

HÔTEL D’ARGENTRÉ Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel d’Argentré Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite uniquement des extérieurs (côté rue)

Hôtel d’Argentré 62 rue du Lycée 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire
Visite uniquement des extérieurs (côté rue)

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