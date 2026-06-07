HÔTEL D’ARGENTRÉ, Hôtel d’Argentré, Laval

Informations pratiques

HÔTEL D’ARGENTRÉ Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel d’Argentré Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite uniquement des extérieurs (côté rue)

Hôtel d’Argentré 62 rue du Lycée 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire

Visite uniquement des extérieurs (côté rue)