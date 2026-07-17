Hôtel de Besenval – Résidence de l’Ambassadrice de Suisse en France, Ambassade de Suisse, Paris

Informations pratiques

Hôtel de Besenval – Résidence de l’Ambassadrice de Suisse en France Samedi 19 septembre, 11h00 Ambassade de Suisse Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’actuelle résidence de l’Ambassadrice de Suisse fut d’abord une construction plus petite, composée du seul rez-de-chaussée, que l’abbé Pierre Chanac de Pompadour avait fait élever en 1704 par l’architecte renommé Delamair. En 1767, le Baron Pierre-Victor de Besenval, gentilhomme suisse, Lieutenant Général des armées royales, achète la maison et la fait agrandir et réaménager. Il confie alors les travaux au célèbre architecte Brongniart. Besenval décéda dans son hôtel en 1791. Après le passage de différents locataires, c’est en 1938 qu’il fut acquis par la Confédération suisse. La tapisserie, mise en dépôt par le Mobilier national, illustre le renouvellement de l’alliance entre la France et les Suisses qui s’est déroulé en la cathédrale Notre-Dame de Paris le 18 novembre 1663. Cette tenture en basse lisse des Gobelins, exécutée après 1665 d’après un carton de Le Brun, fait partie d’une suite de quatorze épisodes de l’Histoire du Roy. La scène représente Louis XIV et les ambassadeurs des cantons suisses se prêtant sur la Bible un mutuel serment.

Ambassade de Suisse 142 rue de Grenelle, 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 49 55 67 00

Visite libre

© OFCL-Photo : Sterchi Renaud