Hôtel de ville de Pantin – saynètes théâtrales, Hôtel de Ville – Pantin, Pantin

Informations pratiques

Hôtel de ville de Pantin – saynètes théâtrales 19 et 20 septembre Hôtel de Ville – Pantin Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’Hôtel de Ville se révèle

Entre 1880 et 1886, le nouvel hôtel de ville de Pantin s’érige en palais du peuple. Il s’inscrit dans le mouvement francilien d’exaltation des valeurs de la jeune IIIe République puisqu’entre 1876 et 1908, ce sont quarante nouveaux hôtels de ville qui ont été édifiés en petite couronne.

L’édifice a connu plusieurs campagnes de restauration au cours du XXe siècle, avant d’être classé Monument Historique en 2017.

La dernière restauration en 2021 lui a redonné tout son éclat extérieur.

Pour fêter les 140 ans de son inauguration, l’hôtel de ville ouvre ses portes et ses espaces cachés, dans une ambiance joyeuse et festive.

14h30-19h : visite libre du bâtiment

15h45, 17h15, 18h45 – Immersion théâtrale pour une plongée dans le passé de l’hôtel de ville.

Venez découvrir le Pantin d’autrefois avec la compagnie Histoires2muses : deux historiennes de l’art font revivre l’âme du lieu et animent les décors historiques.

Saynète 1 : A la fin du XIX° siècle, un ouvrier et un collectionneur d’art se rencontrent dans le jardin du nouvel hôtel de ville de Pantin et comparent leur style de vie.

Saynète 2 : En 1900 dans le hall d’entrée, la concierge de l’hôtel de ville et une jeune étudiante parlent de la place des femmes dans la société de l’époque.

Saynète 3 : Au milieu des années 1930, la secrétaire générale de la mairie forme sa collègue dactylographe dans les bureaux du 1er étage.

Hôtel de Ville – Pantin 45 avenue du Général Leclerc Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France

Saynètes

©Ponsaud