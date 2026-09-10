Hôtel de Ville de Pantin – visite du campanile, Hôtel de Ville, Pantin

Informations pratiques

Hôtel de Ville de Pantin – visite du campanile 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Jauge très limitée. Réservation obligatoire sur exploreparis.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’Hôtel de Ville se révèle

Entre 1880 et 1886, le nouvel hôtel de ville de Pantin s’érige en palais du peuple. Il s’inscrit dans le mouvement francilien d’exaltation des valeurs de la jeune IIIe République puisqu’entre 1876 et 1908, ce sont quarante nouveaux hôtels de ville qui ont été édifiés en petite couronne.

L’édifice a connu plusieurs campagnes de restauration au cours du XXe siècle, avant d’être classé Monument Historique en 2017.

La dernière restauration en 2021 lui a redonné tout son éclat extérieur.

Pour fêter les 140 ans de son inauguration, l’hôtel de ville ouvre ses portes et ses espaces cachés, dans une ambiance joyeuse et festive.

14h30-19h : visite libre du bâtiment

15h-18h30 – Dans les coulisses de l’Hôtel de Ville, de la cave au grenier.

Accès exceptionnel aux caves et leurs trésors, ainsi qu’aux combles et au campanile, pour une vue imprenable sur Pantin.

Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Accès déconseillé aux personnes souffrant de vertige ou de claustrophobie. À partir de 6 ans

Hôtel de Ville 45 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/936-visite-de-l-hotel-de-ville-de-pantin-journees-du-patrimoine.html »}]

Visite commentée

©Ponsaud