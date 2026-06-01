Hôtel de Ville de Sens, Hôtel de Ville de Sens, Sens

Hôtel de Ville de Sens 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Entrez dans les coulisses de la mairie et explorez ses espaces les plus prestigieux : salons officiels, salle du conseil municipal et salle des mariages. Une immersion dans la vie civique de Sens, portée par un patrimoine architectural et décoratif remarquable. Une visite guidée nocturne est également organisée le samedi à 20h30.

Hôtel de Ville de Sens 100 Rue de la République, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 95 67 00 https://www.ville-sens.fr/

Entrez dans les coulisses de la mairie et explorez ses espaces les plus prestigieux : salons officiels, salle du conseil municipal et salle des mariages. Une immersion dans la vie civique de Sens, un…

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