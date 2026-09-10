Hôtel de ville, la réserve de la collection picturale, Hôtel de Ville de Lorient, Lorient

Informations pratiques

Hôtel de ville, la réserve de la collection picturale 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’hôtel de ville conserve un ensemble de plusieurs centaines d’oeuvres : la collection picturale.

Une visite guidée pour comprendre comment s’est constitué ce fonds dont les quelques oeuvres majeures sont présentées dans les musées de la région.

Hôtel de Ville de Lorient 2 boulevard du Général Leclerc, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne 0297022329 http://patrimoine.lorient.bzh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-patrimoine.lorient.bzh/ »}] Lieu de pouvoir public et de prestige, l’hôtel de ville est un édifice de la Reconstruction qui ne laisse pas de marbre.

Il a été construit en prenant appui sur un abri anti-bombes de la Seconde Guerre mondiale reconverti comme l’un des lieux les plus mystérieux de conservation des archives municipales. Cet abri était prévu pour abriter 100 personnes, essentiellement du personnel allemand et de l’Organisation Todt, chargée de construire la base de sous-marins.

L’hôtel de ville conserve un ensemble de plusieurs centaines d’œuvres : la collection picturale.

©Ville de Lorient