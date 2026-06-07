AGENDA · Laval
HÔTEL DU BAS DU GAST, Hôtel du bas du Gast, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du bas du Gast · Laval
Informations pratiques
HÔTEL DU BAS DU GAST Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel du bas du Gast Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite libre uniquement des extérieurs
Hôtel du bas du Gast 6, rue de la Halle aux Toiles 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 04 45 http://www.laval.fr
Visite libre uniquement des extérieurs
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