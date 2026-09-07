Hôtel et parc de la préfecture du Pas-de-Calais, Préfecture du Pas-de-Calais, Arras

Informations pratiques

Hôtel et parc de la préfecture du Pas-de-Calais Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Préfecture du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de la cour Jean Moulin, de l’hôtel (hall, salle à manger, salon, bureau du préfet), du parc, du potager.

– visites libres

– visites guidées à 10:15 – 11:15 – 14:30 – 15:30 – 16:30

– jeux de piste pour les enfants

– jeux anciens

– exposition sur le patrimoine de la photographie

Préfecture du Pas-de-Calais Place de la préfecture, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite de la cour Jean Moulin, de l’hôtel (hall, salle à manger, salon, bureau du préfet), du parc, du potager.

©préfecture du Pas-de-Calais