Hôtel et parc de la préfecture du Pas-de-Calais, Préfecture du Pas-de-Calais, Arras
dimanche 20 septembre 2026 · Préfecture du Pas-de-Calais · Arras
Informations pratiques
Hôtel et parc de la préfecture du Pas-de-Calais Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Préfecture du Pas-de-Calais Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de la cour Jean Moulin, de l’hôtel (hall, salle à manger, salon, bureau du préfet), du parc, du potager.
– visites libres
– visites guidées à 10:15 – 11:15 – 14:30 – 15:30 – 16:30
– jeux de piste pour les enfants
– jeux anciens
– exposition sur le patrimoine de la photographie
Préfecture du Pas-de-Calais Place de la préfecture, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite de la cour Jean Moulin, de l’hôtel (hall, salle à manger, salon, bureau du préfet), du parc, du potager.
©préfecture du Pas-de-Calais
À voir aussi à Arras (Pas-de-Calais)
- Sous les repeints exposition des oeuvres de Laurent Delecroix, Jardin de la Légion d’honneur, Arras 18 septembre 2026
- Refuge de l’Abbaye d’Etrun, Refuge de l’Abbaye d’Etrun, Arras 19 septembre 2026
- Visite de la Banque de France d’Arras, Banque de France ARRAS, Arras 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Banque de France, Banque de France ARRAS, Arras 19 septembre 2026
- Hôtel de Ville d’Arras – Montée au Beffroi d’Arras, Hôtel de Ville d’Arras, Arras 19 septembre 2026